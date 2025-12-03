Acusados de grooming y ciberpedofilia van a declarar cuando periten los dispositivos secuestrados

El estudiante, el joven que vende contenido, el profesor de teatro y el árbitro de fútbol infantil imputados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil van a declarar cuando se periten los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados en los cuatro allanamientos que se hicieron en la ciudad.

Los cuatro sujetos fueron notificados personalmente de la imputación en el marco del Operativo Protección de las Infancias VI que se replicó en 117 domicilios de 73 localidades de la provincia de Buenos Aires. Tal como informó 0223 en la ciudad se allanaron cuatro viviendas en los barrios Parque Luro, El Grosellar, Camet y El Progreso.

De acuerdo a la manera de trabajo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana en la Violencia en la Familia y de Género, los imputados serán llamados a declarar cuando estén los resultados de las pericias de los celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento secuestrados por el personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) durante el operativo.

Como adelantó este medio, esta fue la sexta Operación de estas características, ejecutado por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Julio Conte-Grand. En Mar del Plata la tarea fue coordinada por la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato.

Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino. El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los 117 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

En toda la provincia se investigaron a 112 personas -103 hombres y 9 mujeres- y se identificaron a 40 menores convivientes. De esas personas, 4 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros 2 pertenecen a fuerzas de seguridad.

Dentro de los domicilios allanados, se incluyen tres unidades carcelarias, en donde los investigados se encuentran privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. También se destaca la utilización de la IA para la creación de contenido de material de abuso sexual infantil. A nivel provincial se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y 1 arma de fuego.