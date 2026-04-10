Gallery, el nuevo estándar de residualidad y selectividad para el control preemergente de crucíferas en la presiembra de trigo y cebada

Corteva Agriscience presentó en Tandil su nuevo herbicida para el manejo de crucíferas resistentes en presiembra.

Con el foco puesto en brindar herramientas de alta eficiencia para la campaña de fina, Corteva Agriscience lanza Gallery®, un herbicida con un nuevo modo de acción que aporta control residual y alta selectividad en cultivos de trigo y cebada.

El evento, que se realiza en el Hotel Amaike, reúne a asesores y productores para conocer esta solución diseñada frente al avance de las malezas resistentes.

Un nuevo modo de acción para controlar crucíferas

La llegada de Gallery® representa un avance estratégico en la gestión de malezas. Su principio activo, Isoxaben, introduce un mecanismo de acción innovador (inhibidor de la síntesis de celulosa), clave para enfrentar biotipos de Nabo/Nabolza (Brassica rapa) y Nabón (Raphanus sativus) que ya muestran resistencia a glifosato, a inhibidores de ALS, a 2,4-D y más recientemente, a herbicidas inhibidores de PDS como flurocloridona y diflufenican.

Esta diversidad química es fundamental para construir programas de control sostenibles en el tiempo.

La problemática de resistencias en crucíferas se expande

Actualmente alrededor de 3,9 millones de hectáreas se encuentran afectadas por la problemática de resistencias de esta familia en Argentina, según datos de la REM AAPRESID. Esto representa un incremento del 85% en el área afectada entre los relevamientos de 2021 y 2025.

El impacto se concentra principalmente en la provincia de Buenos Aires, aunque también se observa una expansión hacia provincias limítrofes. El factor geográfico las vuelve aún más relevantes, ya que su principal área de presencia coincide con la principal región productora de trigo y cebada.

En particular, la Nabolza se destaca por su capacidad de emerger durante todo el año, más allá de sus picos de otoño y primavera, lo que le permite afectar también a cultivos de verano.

Un nuevo estándar en residualidad y selectividad

Una de las características más destacadas de este nuevo herbicida es su excelente selectividad en trigo y cebada, en aplicación presiembra hasta el mismo día de la siembra.

Una vez incorporado por lluvias, Gallery® provee entre 70 y 90 días de acción residual, ampliando el tiempo de protección de las estrategias actuales. Además, su perfil ambiental es altamente favorable, clasificado como producto banda verde, sin riesgos de volatilidad ni lixiviación.

Considerando la problemática creciente sobre cultivos de verano, la versatilidad del producto también permite su uso en barbechos químicos a cultivos de soja, maíz y girasol, siendo posible aplicar hasta 60 días antes de la siembra.

“Gallery es una herramienta que viene a aportar una nueva alternativa destacada para el manejo de malezas resistentes, brindando mayor sustentabilidad al sistema, y permitiéndole al productor de trigo y cebada seguir persiguiendo rindes altos, mientras mantiene costos de producción competitivos”, destacó el Ing. Agr. Ignacio Sagarzazu, Product Manager de Corteva.

Seguridad para el cultivo siguiente

La flexibilidad en la rotación del producto luego de la aplicación en presiembra de trigo o cebada es otra de sus características destacadas, permitiendo la rotación a cultivos de segunda como soja, maíz o incluso girasol en los casos que se implementa la estrategia de doble cultivo, y a papa al año siguiente.

La jornada técnica en Tandil no solo presentó el producto, sino que ofreció un espacio de capacitación para que cada asistente pueda diseñar su propia “estrategia ganadora”.