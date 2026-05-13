Tragedia en el campo: un trabajador murió tras ser succionado por una cosechadora
El accidente laboral ocurrió en una zona rural de Alto Alegre, en la provincia de Córdoba. La víctima de la trágica muerte era un trabajador de 64 años.
Por Redacción 0223
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Un trabajador rural de 64 años murió en la noche del martes después de realizar tareas de cosecha en un campo de la localidad de Alto Alegre en Córdoba. En un accidente laboral que aún se investiga el hombre fue succionado por maquinaria pesada.
La Policía tomó conocimiento de los hechos a partir de un llamado de emergencia. Los efectivos acudieron inmediatamente al sector de Camino Rural 25 y se encontraron al hombre sin signos vitales, dentro de un lote donde se realizaban trabajos rurales.
Según los agentes la víctima tenía “lesiones irreparables” en sus piernas y a pocos metros de su cuerpo estaba la cosechadora. De acuerdo a las primeras hipótesis, el trabajador habría sido succionado por la máquina.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Bell Ville, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la muerte del hombre.
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