Tenían un revólver cargado y los aprehendieron durante un procedimiento

Lo que comenzó con un llamado a la Central de Emergencias por un supuesto robo en el barrio Don Bosco terminó con la aprehensión de dos hombres de 40 y 59 años que tenían un revólver calibre .22 con ocho municiones en su interior.

El hecho se inició cerca de la una de la madrugada tras un aviso al 911 que alertó sobre un presunto robo en una vivienda ubicada sobre calle Chaco al 2400. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a vecinos y comenzaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Los dos aprehendidos.

A pocas cuadras del domicilio, los uniformados localizaron a tres personas manteniendo una discusión y vieron que uno de ellos entregó un objeto a un acompañante. Ante esta situación, se realizó un cacheo preventivo y hallaron en poder del segundo involucrado un revólver calibre .22, marca Bagual, con ocho municiones en su tambor, apto para el disparo.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y el secuestro del arma..