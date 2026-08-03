Investigaban un intento de robo y secuestraron armas, municiones y celulares

Dos hombres fueron aprehendidos este lunes en Miramar durante una serie de allanamientos realizados por la Sub DDI local, en el marco de una investigación por un intento de robo agravado por el uso de arma de fuego, lesiones y tenencia ilegal de armas. En las próximas horas podrías declarar ante el fiscal Ramiro Anchou.

Uno de los dos allanamientos.

La investigación comenzó el 15 de julio pasado tras los festejos en Miramar por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el mundial: en la intersección de avenida 12 y calle 21 uno de los dos agresores se subió a la moto de la víctima, le apoyó un arma de fuego en el cuello, lo golpeó en el rostro con ella y también lo amenazó con un cuchillo. La víctima logró escapar sin que los agresores concretaran el robo.

Tras identificar a los autores, la Justicia de Garantías avaló la realización de dos allanamientos en viviendas ubicadas en calles 21 y 78, y 25 y 78, donde secuestraron tres revólveres cargados —dos calibre .22 LR y uno calibre .32—, una funda para arma de fuego, 42 vainas servidas, cartuchos calibre 12/70 y 16, un cuchillo, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque y dos celulares que serán peritados.

Hay dos aprehendidos.

Ambos autores quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas van a prestar declaración.