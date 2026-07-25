Caminaba con una Magnum cargada y lo detuvieron

Un hombre de 38 años fue aprehendido por personal policial por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, tras un operativo iniciado por un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona armada.





cabo en inmediaciones de Tripulantes del Fournier al 8400

Magnum calibre .357 con la numeración suprimida y cuatro cartuchos intactos.

comisaría decimosexta donde labraron las actuaciones dispuestas por la fiscalía de Flagrancia.

Unidad Penal N°44 de Batán.

El procedimiento se llevó a, donde los oficiales identificaron al sospechoso y constataron que llevaba entre sus pertenencias un revólverEl sujeto fue trasladado a laEl fiscal Daniel Vicente dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del imputado en la