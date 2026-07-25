Caminaba con una Magnum cargada y lo detuvieron
Sucedió el viernes a la noche. Tiene 38 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
25 de Julio de 2026 09:33
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 38 años fue aprehendido por personal policial por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, tras un operativo iniciado por un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una persona armada.
El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de Tripulantes del Fournier al 8400, donde los oficiales identificaron al sospechoso y constataron que llevaba entre sus pertenencias un revólver Magnum calibre .357 con la numeración suprimida y cuatro cartuchos intactos.
El sujeto fue trasladado a la comisaría decimosexta donde labraron las actuaciones dispuestas por la fiscalía de Flagrancia.
El fiscal Daniel Vicente dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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