Amenazó con prender fuego la empresa donde trabajaba

Un hombre de 31 años acusado de proferir amenazas contra los responsables de la empresa donde trabajaba fue aprehendido el martes a la noche en el barrio San José y notificado de la formación de una causa penal.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertaba sobre la presencia de un hombre que amenazaba con prender fuego un establecimiento. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario de la empresa y a su hija, quienes manifestaron que el sujeto había sido recientemente desvinculado laboralmente y que desde entonces se había presentado en reiteradas oportunidades.

“Dijeron que adoptó una actitud agresiva, profirió amenazas contra ellos, contra la empresa y dijo que iba a dañar los vehículos e incendiar el inmueble”, señalaron fuentes policiales.

Tiene 31 años.

El personal policial identificó al denunciado y lo trasladó a la comisaría segunda donde labraron las actuaciones de rigor por el delito de amenazas. El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso su traslado a Tribunales para prestar declaración.