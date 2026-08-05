"Está toda la ciudad liberada": conductores de aplicaciones evitan barrios de Mar del Plata por su seguridad

Luego del asesinato del conductor Alberto Rodríguez en Villa La Palangana, la comunidad de choferes de aplicaciones se encuentra en estado de alerta y advirtieron que viven las jornadas laborales con "máxima tensión y miedo".

A cuatro días del crimen en ocasión de robo, el presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, Facundo Setzes, le comentó a 0223 que la situación "es un desastre" y que a diario se registran novedades "con respecto a hechos de inseguridad sufridos por compañeros".

Conforme al referente de la entidad, "la modalidad más recurrente es la misma con la que asesinaron a Alberto", mediante la que los delincuentes solicitan un viaje a través de la plataforma y abordan al conductor en el punto de partida o en el destino.

Enumeraron 11 zonas que evitan por la inseguridad.

El hallazgo del cuerpo se produjo el sábado a la mañana en la zona de Quintana y Remedios de Escalada, y la autopsia confirmó que fue baleado en la pierna izquierda y golpeado en el rostro, por lo que el deceso se produjo debido a un shock hipovolémico tras la lesión vascular que sufrió por el pasaje de proyectil.

En ese sentido, Setzes anticipó que el sector busca "alternativas" para "proceder y reclamar" ante las autoridades por la preocupante ola de inseguridad que atraviesa Mar del Plata."Está toda la ciudad liberada", aclaró.

Rodríguez fue asesinado en inmediaciones de Villa La Palangana, en el barrio Regional.

"Zonas calientes"

A su vez, con el objetivo de esquivar los robos y ponerse en peligro mientras trabajan, detalló que existen diversas zonas a las que intentan "no ir" o hacerlo con "máximos recaudos", los cuales son:

Etchepare

Libertad

Virgen de Luján

Villa Gascón

Villa La Palangana

Villa Cariño

Centenario

Nuevo Golf

Belgrano

Autódromo

Las Heras

"Toda la comunidad vive con miedo constante y está conmovida por el asesinato. Exigimos respuesta por parte de autoridades municipales, provinciales, judiciales y policiales. Que implementen operativos y políticas de prevencion y represión del delito", concluyó el líder del organismo.