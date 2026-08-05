Marcha contra la inseguridad: manifestantes ingresaron a la Departamental y hubo incidentes con la Policía

Un grupo de manifestantes que se movilizó a las puertas de la Jefatura Departamental de Mar del Plata ingresó a la sede de Gascón y B y se enfrentó con la Policía en medio del reclamo por mayor seguridad. El episodio tuvo lugar a primera hora de la tarde de este miércoles después de los tres crímenes que se registraron el pasado fin de semana.

Después de que un grupo se movilizara a las puertas de Tribunales, a pocas cuadras del lugar, la tensión fue en aumento en las inmediaciones de la Departamental, donde se congregaron vecinos autoconvocados cansados de los reiterados hechos de inseguridad que sufre la ciudad desde hace tiempo.

Al llegar a la esquina de Entre Ríos y Gascón, los manifestantes se toparon con vallado de seguridad. Después de varios minutos, los efectivos policiales no lograron contener a los vecinos, quienes avanzaron sobre la calle y llegaron al edificio para exigir la presencia del Jefe de la Policía, Cristian Daniel Fontana.

Lejos de calmar los ánimos, los manifestantes que pedían una respuesta por la incesante inseguridad comenzaron a forcejear y a agitar el rejado del perímetro del predio y algunos lograron burlar el cordón de efectivos que se había improvisado, por lo que salieron corriendo hacia el interior del edificio.

La manifestación tuvo lugar en medio de los crecientes índices delictivos en distintas zonas de la ciudad y tras los crímenes de Alberto Rodríguez, Ricardo Ruiz y Mailén Antonich, tres trabajadores asesinados el pasado fin de semana.

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