Tras dos años de espera vuelve uno de los grandes eventos deportivos bonaerenses

Competidores a punto de partir en la competencia tradicional de natación en la laguna de Chascomús.

Ya tiene fecha la edición 2025/2026 del circuito de aguas abiertas que se organiza en la laguna de Chascomús luego de la suspensión que el evento por la falta de agua registrada en el histórico depósito natural de agua desde 2023.

Con organización de la municipalidad de Chascomús a través de su área de deportes, la competencia se divide en tres fechas y convoca a centenares de nadadores de distintas edades y localidades de la provincia de Buenos Aires y la Argentina.

La competencia de aguas abiertas en la laguna de Chascomús se realiza sobre un circuito delimitado por boyas.

Las fechas del circuito de aguas abiertas de la laguna de Chascomús

A partir de un desafío que es nadar en un sector delimitado por boyas de la laguna ya se anunció el calendario en que tendrá lugar el circuito durante el próximo verano.

En primer lugar se pautó la fecha del 20 de diciembre, después de eso la competencia se reiterará el 10 de enero y finalmente la tercera y última competencia se pautó para el 14 de febrero.

“Es una gran alegría volver a organizar esta competencia que por razones de caudal de agua tuvo su última edición en 2023” afirmó el subsecretario de deportes de la comuna, Pablo Francese.