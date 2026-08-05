Las centrales sindicales convocan a movilizarse por la soberanía territorial y el trabajo

La CGT Regional Mar del Plata-Batán, la CTA y CTA Autónoma convocaron a dos movilizaciones para esta semana. La primera será este jueves a las 16 frente al Palacio Municipal, en rechazo al proyecto de modificación de la ley de tierras y otros cambios vinculados a los recursos naturales. La segunda tendrá lugar el viernes, en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano, con las consignas de trabajo, techo, pan y paz.

El dirigente Ezequiel Navarro aseguró que la movilización del jueves busca frenar una iniciativa que, a su entender, compromete la soberanía nacional. En ese sentido, afirmó que "probablemente sea la peor ley que haya impulsado este gobierno" y sostuvo que, más allá de otras reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei, "lo que se va a tratar mañana depende de la soberanía de nuestro país".

Navarro vinculó la convocatoria con la defensa del territorio argentino y recordó el reciente homenaje de la Selección Argentina a las Islas Malvinas. "Hace muy poco tiempo nos sentimos todos muy orgullosos cuando los jugadores le ganaron a Inglaterra y desplegaron la bandera de 'Las Malvinas son Argentinas'. Mañana tenemos que salir porque pretendemos que Argentina siga siendo de los argentinos", expresó.

Asimismo, cuestionó la política exterior del Gobierno nacional al considerar que el Presidente "dice estar alineado al norte, pero en realidad está subordinado", y afirmó que el proyecto "está hecho a medida de los grandes grupos económicos que manejan el mundo, partiendo desde Estados Unidos".

Además, advirtió que la discusión legislativa también incluye modificaciones a la ley de manejo del fuego y consideró que "no es casualidad que el sur de la Argentina se haya prendido fuego hace poco tiempo", ya que, según señaló, si la normativa cambia "esas tierras también se van a poder vender". Por ello, insistió en que "la convocatoria de mañana a las 16 frente a la Municipalidad es fundamental".

Por su parte, José Luis Rocha destacó la articulación alcanzada entre organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles y aseguró que "nuevamente en nuestra ciudad hemos dado un ejemplo de unidad de los movimientos sociales, estudiantiles y las tres centrales", al tiempo que sostuvo que esa confluencia "es la forma de salir a reclamar, protestar y decir lo que sentimos".

En esa línea, consideró que "la unidad va a hacer que mañana sea una movilización multitudinaria en defensa de nuestro territorio" y remarcó que "tenemos que defender nuestra tierra, los recursos y nuestros derechos". Además, confirmó que la concentración comenzará a las 16 frente a la Municipalidad, desde donde definirán el recorrido de la manifestación.

Respecto de la marcha de San Cayetano, Rocha sostuvo que este año la convocatoria estará atravesada por la crisis económica y el deterioro del empleo. En ese sentido, señaló que se trata de "una marcha histórica", aunque "hoy es particular porque nos encuentra atravesados por una situación económica terrible con desempleo". Incluso recordó que "tuvimos el índice de desempleo más alto del año en el primer trimestre cuando se supone que estábamos en una temporada de verano", por lo que advirtió que "este segundo trimestre va a ser mucho más trágico y preocupante".

Frente a ese escenario, indicó que "hay una necesidad de ir a San Cayetano a pedir por trabajo, paz, techo y el pan". Asimismo, informó que la concentración será el viernes a las 13 en Nasser y Moreno para realizar la tradicional bendición de las herramientas antes de sumarse a la movilización impulsada por la Iglesia.

Finalmente, Rocha también hizo referencia a la problemática de la inseguridad y llamó a los vecinos a involucrarse. "Los ciudadanos de nuestra ciudad tienen que salir a manifestarse porque no nos podemos quedar encerrados en nuestras casas pensando que hay inseguridad", afirmó, y agregó que "estos últimos días nos ha golpeado y mucho la inseguridad", por lo que reclamó "vivir en paz y en una ciudad segura".

En ese marco, pidió que el gobierno municipal asuma un rol más activo. Según sostuvo, "el primer actor que tiene que salir a defender a los vecinos y conseguir una ciudad más segura son los intendentes de Mar del Plata", y aclaró que "no es una chicana política", sino que "tenemos que saber quién es el intendente de la ciudad" para exigir respuestas.