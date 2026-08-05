La manifestación en imágenes: vecinos de Mar del Plata salieron a la calle para exigir más seguridad

Con carteles, megáfonos y muestras de bronca, los manifestantes se reunieron en la esquina de Entre Ríos y Gascón para expresar su dolor y exigir medidas concretas a las autoridades. La convocatoria estuvo marcada por el reclamo de mayor seguridad y pedidos de renuncia de los responsables de las áreas vinculadas a la prevención del delito.

La movilización estuvo atravesada por los recientes hechos que generaron impacto en la comunidad marplatense, como el femicidio de Mailén Antonich, el asesinato del ferretero Ricardo Ruiz y la muerte del trabajador de aplicaciones Alberto Rodríguez. Vecinos y familiares reclamaron justicia y respuestas mientras las imágenes de la protesta reflejaron el descontento que se vive en la ciudad.

Con remeras que llevaban la imagen de Mailén y el mensaje “Ni una menos”, familiares y allegados encabezaron el reclamo por justicia. Foto: Diego Berrutti - 0223

La marcha por el femicidio de Mailén Antonich reunió a familiares, vecinos y organizaciones que reclamaron justicia frente a la sede policial. Foto: Diego Berrutti - 0223

Pidieron por la presencia del Jefe de la Policía Departamental. Foto: Diego Berrutti - 0223.

Los vecinos llegaron hasta la Jefatura Departamental. Foto: Diego Berrutti - 0223.

La bronca por los recientes hechos de violencia quedó reflejada en una movilización que llevó el reclamo por justicia y seguridad a las calles de Mar del Plata. Foto: Diego Berrutti - 0223

La concentración frente a la sede policial tuvo momentos de tensión y reflejó el malestar de una parte de la comunidad marplatense. Foto: Diego Berrutti - 0223

La protesta estuvo acompañada por un fuerte despliegue policial. Foto: Diego Berrutti - 0223

El recuerdo de Mailén Antonich, Ricardo Ruiz y Alberto Rodríguez atravesó una movilización marcada por el reclamo de justicia y seguridad. Foto: Diego Berrutti - 0223

Con fotografías y carteles, los manifestantes reclamaron justicia por las víctimas de los recientes hechos de violencia en Mar del Plata. Foto: Diego Berrutti - 0223

La protesta frente a la sede policial reflejó el malestar de vecinos que reclaman respuestas ante los hechos de inseguridad registrados en la ciudad. Foto: Diego Berrutti - 0223

La movilización estuvo marcada por el dolor y la bronca tras los recientes crímenes que tuvieron como víctimas a trabajadores marplatenses. Foto: Diego Berrutti - 0223

Familiares, vecinos y manifestantes llevaron sus reclamos a las calles tras una serie de hechos que generaron fuerte impacto en la comunidad. Foto: Diego Berrutti - 0223

Vecinos y familiares de víctimas se concentraron para reclamar justicia y exigir medidas frente a la creciente preocupación por la inseguridad. Foto: Diego Berrutti - 0223

Con carteles y consignas, los manifestantes reclamaron respuestas ante los recientes crímenes que conmocionaron a Mar del Plata. Foto: Diego Berrutti - 0223

La protesta reunió a vecinos y familiares de víctimas de distintos hechos de violencia que volvieron a poner la inseguridad en el centro de la escena. Foto: Diego Berrutti - 0223