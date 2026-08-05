Detectaron conexiones clandestinas de electricidad en barrios privados del sur de Mar del Plata

Edea detectó múltiples casos de fraude eléctrico en barrios privados de la zona sur de Mar del Plata, luego de un operativo en el que inspeccionó más de 1.500 suministros entre viviendas particulares y otros usuarios residenciales.

Según informó la distribuidora, el procedimiento fue el resultado de un trabajo de campo y del análisis de consumos con el objetivo de identificar irregularidades en el servicio. Durante las inspecciones, se encontraron medidores adulterados y conexiones clandestinas realizadas para registrar un consumo inferior al real.

A partir de las irregularidades detectadas, la empresa labró las actas de infracción correspondientes e inició las gestiones comerciales para recuperar la energía consumida y no registrada. Además, avanzará con las denuncias penales por el delito de fraude eléctrico. Los responsables también deberán afrontar el pago retroactivo de la energía consumida, además de las multas previstas.

Desde Edea advirtieron que este tipo de maniobras no solo constituyen un delito, sino que también representan un riesgo para la seguridad. Las conexiones ilegales pueden provocar electrocuciones, sobrecargar la red eléctrica y generar cortes de luz o problemas de baja tensión que afectan al resto de los usuarios.

La empresa también informó que los costos derivados de los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica serán reclamados a quienes resulten responsables de las conexiones irregulares.

Por último, recordaron que cualquier vecino que tenga conocimiento o sospeche de una conexión clandestina puede realizar una denuncia de forma anónima a través de la línea gratuita 0800-666-3332, el sitio web de Edea o sus canales oficiales en redes sociales.