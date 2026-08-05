El oficialismo retiró el capítulo de venta de tierras a extranjeros para asegurar el debate en el Senado

El oficialismo decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que regulaba la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La medida fue adoptada luego de una serie de negociaciones con bloques aliados y frente a la falta de los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado.

La decisión se produjo tras la resistencia de distintos legisladores y de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, que anticiparon su rechazo al proyecto. Ese escenario obligó al oficialismo a modificar la estrategia para evitar un nuevo revés parlamentario.

El capítulo eliminado proponía cambios en el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales, incluyendo nuevas condiciones para la participación de personas jurídicas con capital estatal extranjero y un mayor margen para autorizaciones provinciales y nacionales. Sin embargo, las diferencias políticas impidieron alcanzar el consenso necesario para la aprobación.

Con esta modificación, el gobierno buscará avanzar con el tratamiento del resto del proyecto durante la sesión de este jueves, en un intento por destrabar una iniciativa que acumula semanas de negociaciones y sucesivos cambios desde su ingreso al Congreso.

El comunicado

"En una reunión del bloque integrado por los 44 senadores integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales", comunicó el gobierno.

"La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso", agregó el oficialismo y destacó que "la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes".

La Libertad Avanza precisó que "se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley el día de mañana, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio".

Además, se señaló que "el capítulo referido a la Ley de Tierras continuará siendo trabajado hasta lograr una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible".