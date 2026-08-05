Un jugador de la Selección se posicionó contra la Ley de Tierras

Lisandro Martínez, el defensor central de la Selección se pronunció hace instantes contra el proyecto de ley que busca eliminar las restricciones vigentes a los grandes capitales extranjeros para la adquisición de tierras en Argentina.

A través de sus historias de Instagram, el jugador de la Selección compartió un video en el que se pueden ver diferentes paisajes de la naturaleza de nuestro país acompañados por la frase: "Defender las Tierras".

A ello, el futbolista oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguay sumo: "¡Las tierras argentinas no se venden!". Su actitud fue sumamente celebrada en las redes, ya que pocas veces los jugadores de la Selección se posicionan públicamente sobre temas que atraviesan el orden político y social.

El oficialismo retiró el capítulo de venta de tierras a extranjeros

El Gobierno nacional decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que regulaba la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La medida fue adoptada luego de una serie de negociaciones con bloques aliados y frente a la falta de los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado.

La decisión se produjo tras la resistencia de distintos legisladores y de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, que anticiparon su rechazo al proyecto. Ese escenario obligó al oficialismo a modificar la estrategia para evitar un nuevo revés parlamentario.

El capítulo eliminado proponía cambios en el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales, incluyendo nuevas condiciones para la participación de personas jurídicas con capital estatal extranjero y un mayor margen para autorizaciones provinciales y nacionales. Sin embargo, las diferencias políticas impidieron alcanzar el consenso necesario para la aprobación.

Con esta modificación, el gobierno buscará avanzar con el tratamiento del resto del proyecto durante la sesión de este jueves, en un intento por destrabar una iniciativa que acumula semanas de negociaciones y sucesivos cambios desde su ingreso al Congreso.