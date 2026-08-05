No hay que esperar 24 ni 48 horas: el protocolo de denuncias por desaparición obliga a la Policía a tomarlas en el acto

A raíz del brutal femicidio de Mailén Antonich y de la aparición del video en el que su familia intenta radicar la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 16a, comenzaron a circular diferentes versiones sobre por qué la Policía no la dejó asentar. Lo que sostiene la mayoría es que para denunciar la desaparición de una persona se debe esperar 24 o 48 horas, pero esa información es completamente falsa.

En la provincia de Buenos Aires existe un protocolo de actuación ante la desaparición de una persona, que obliga a las fuerzas policiales a tomar este tipo de denuncias de manera inmediata. El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de su Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, recordó cómo es el proceso vigente para radicar una denuncia por averiguación de paradero.

Qué tenes que saber antes de denunciar la desaparición de una persona

Las primeras horas en la desaparición de una persona son las más importantes, por lo cuál la búsqueda debe comenzar cuanto antes. En esta línea es crucial que se tome conocimiento de que no hay que esperar. La Policía está obligada a tomar la denuncia por desaparición de manera inmediata en cualquier comisaría.

"No existe ninguna norma que exija esperar. Cada minuto cuenta y especular con que la persona 'ya va a regresar por sí solo o sola' pone en riesgo vidas", explicaron desde la Dirección. De acuerdo a la Resolución Ministerial 3980/11 y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) si el trámite es negado o demorado genera sanciones administrativas y penales.

La misma norma establece que cualquier persona puede realizar la denuncia en la comisaría de la zona en la que ocurrió la desaparición o en la más cercana a su domicilio: "No se necesita ser familiar directo ni tener un vínculo de sangre o parentesco". Los agentes de la Policía tienen la obligación de tomar "la mayor cantidad de datos, señas particulares y hábitos sin prejuzgar ni descartar hipótesis anticipadamente".









Además, las autoridades de Seguridad deben comunicar de manera inmediata el caso a la fiscalía de turno para dar en simultáneo inicio a la investigación. Cualquier falla, negativa o demora que pueda suceder en el proceso da lugar a sanciones administrativas y penales.