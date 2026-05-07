Trapitos, usurpaciones y alcohol en la vía pública: el Municipio intervino en más de 1100 denuncias en abril

En el marco de las acciones de control del orden público que lleva adelante la Municipalidad de General Pueyrredon, el Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad intervino en 1148 denuncias realizadas por vecinos relacionadas a cuidacoches, amenazas y alcoholismo en el espacio público durante abril.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, informaron que fueron labradas 1598 actas por detectar acciones en las cuales sujetos exigían un monto fijo de dinero por estacionar y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido.

A su vez, detallaron que el mes pasados registraron otros episodios por violencia verbal, ocupaciones indebidas, conductas intimidatorias, beber en la vía pública y otras faltas que afectan a la convivencia urbana.



Se recuerda que la línea de WhatsApp para denunciar este tipo de situaciones -2233406177- funciona las 24 horas y tiene como objetivo recibir las preocupaciones de los vecinos en tiempo real y que pueden enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos.