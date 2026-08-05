"El meme se hizo canon": recreó una foto histórica y explotaron las redes

Shakira volvió a convertirse en tendencia mundial este martes tras publicar una fotografía que rinde homenaje a sus propios inicios. La artista colombiana decidió recrear una imagen tomada originalmente en 1997, la cual se había transformado con el paso del tiempo en uno de sus memes más populares y recurrentes en el entorno digital.

La repercusión fue inmediata, acumulando miles de comentarios que celebraron el ingenio de la barranquillera.

La fotografía original que dio origen al fenómeno fue capturada por el fotorreportero Óscar Berrocal en la redacción del diario El Heraldo, en Barranquilla. En aquel entonces, una joven Shakira de cabello oscuro se encontraba en plena promoción de su álbum Pies descalzos y posó sentada frente a un escritorio con una computadora de tubo, una escena que años más tarde circularía masivamente en internet como un clásico vintage.

La foto se hizo durante la presentación de "Pies Descalzos"

"Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo".

En esta nueva versión, la cantante mantuvo la pose exacta pero actualizó los elementos a los tiempos que corren. Ahora, consagrada como una estrella global y luciendo su melena rubia, posó junto a una impresora y acompañó el posteo con una frase cargada de ironía:Sus seguidores no tardaron en notar que, a pesar de los años, la artista mantiene una apariencia muy similar a la de finales de los 90.

La reacción de los fanáticos en las redes sociales fue de absoluta euforia, destacando el sentido del humor de la cantante. Entre los comentarios más repetidos por los usuarios se leyeron frases como "El meme se hizo canon", "Revivió el meme" y "El antes y el después", celebrando que la propia protagonista haya decidido darle una actualización oficial a su imagen más compartida.