Internaron a un reconocido cantante y hay preocupación por su salud

El legendario cantautor uruguayo Rubén Rada despertó gran preocupación entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo luego que se diera a conocer que, en las últimas horas, fuera hospitalizado.

El cantante presenta una afección respiratoria

El artista de 83 años ingresó a un centro de salud en Montevideo por “un cuadro respiratorio complejo”, diagnosticado con una neumonía bilateral, según confirmó el noticiero radial Informativo Sarandí durante las primeras horas de este lunes.

Al mismo tiempo, con el correr de las horas, desde Telemundo de Uruguay indicaron que “está evolucionando favorablemente” y que está “de muy buen ánimo”.

El cantante presenta una afección respiratoria

El Negro Rada se mostró activo en el último tiempo ya que en los últimos días presentó su nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y se emite a través de YouTube, llamado ¿Quién va a cantar?

Al mismo tiempo, el músico estaba preparando el esperado el regreso de Tótem, la emblemática banda que impulsó a comienzos de la década de 1970 y que tiene previstos dos recitales, el 10 y 11 de octubre, en Montevideo.