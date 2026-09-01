Intentaron entrar a una casa y terminaron detenidos tras una persecución

Uno de los aprehendidos en Villa Gesell por el intento de robo a una vivienda.

Tres hombres fueron interceptados durante este martes en la madrugada luego de que un vecino alertara sobre un intento de ingreso a una vivienda ubicada en la zona de avenida 8 y Paseo 117, en Villa Gesell.

A partir del aviso, el centro de monitoreo local comenzó a seguir los movimientos de los sospechosos mediante las cámaras de seguridad y coordinó la intervención de móviles de la guardia urbana.

La policía aprehendió a los tres sujetos en Villa Gesell.

El seguimiento permitió localizar a dos de los hombres cuando se desplazaban por la zona. Personal de seguridad del municipio logró interceptarlos en inmediaciones de avenida 10 y Paseo 115.

Uno de ellos intentó escapar corriendo, por lo que se inició un seguimiento que continuó hasta la zona del Boulevard, donde finalmente fue alcanzado y reducido con intervención de efectivos policiales.

En tanto, el tercer sospechoso logró alejarse momentáneamente del lugar. Sin embargo, pocos minutos después fue localizado nuevamente por el personal que continuaba trabajando en la zona y trasladado a la dependencia policial.

Durante el procedimiento se encontraron elementos cuya procedencia intentaba establecerse. Además, a uno de los hombres se le halló una pequeña cantidad de cocaína, que fue incautada.

A uno de los hombres se le halló una pequeña cantidad de cocaína.

En el caso intervino la UFID N.º 7 de Villa Gesell, quien avaló las actuaciones realizadas y dispuso las medidas correspondientes.