La impactante obra del Autódromo Oscar y Juan Gálvez que pone a Argentina en el mapa de la Fórmula 1

El histórico circuito porteño ya completó el 60% de su remodelación y avanza con cambios clave para recibir al MotoGP en 2027 y cumplir con los exigentes estándares de la Fórmula 1.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa una de las reformas más importantes de su historia. Con un avance cercano al 60%, la Ciudad de Buenos Aires continúa ejecutando un ambicioso plan de modernización que busca adecuar el circuito a las exigencias técnicas del MotoGP, que volverá al país en 2027, y mantener vivo el sueño de albergar nuevamente una carrera de la Fórmula 1.

Las obras, iniciadas en enero y desarrolladas por Autopistas Urbanas (AUSA) junto con la Secretaría de Deportes y la firma Tilke Engineers & Architects, ya muestran cambios significativos en distintos sectores del circuito. El proyecto fue reformulado para optimizar el trazado, con modificaciones en la futura pista y una extensión de la horquilla final antes de la recta principal, uno de los puntos más importantes del nuevo diseño.

Entre los trabajos que ya están en marcha se destacan la demolición de la histórica tribuna de la horquilla, la instalación de los nuevos pianos de hormigón, los primeros sectores asfaltados, el movimiento de suelos, la construcción de calles de servicio, el shortcut interno, nuevos muros de contención y un moderno sistema de desagües pluviales que permitirá mejorar la seguridad y el drenaje del circuito.

Otro de los cambios más importantes será la ampliación del trazado sobre el actual kartódromo, que será trasladado para permitir una recta opuesta de mayor longitud y una nueva horquilla compatible con las normas internacionales de la FIA. Mientras tanto, se construye un kartódromo con homologación internacional y funcionará un circuito provisorio para mantener la actividad de categorías nacionales como el Turismo Carretera y el TC2000.

Las obras también incluyen importantes mejoras fuera de la pista. Avanza la construcción del túnel ubicado bajo la curva 1, que conectará la avenida Roca con el paddock, además de las remodelaciones en el edificio de boxes, el Race Control y las áreas técnicas, donde se ejecutan instalaciones eléctricas, sanitarias, estructurales y de climatización.

Una vez finalizado, el circuito destinado al MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas, mientras que la variante proyectada para una eventual competencia de Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y 15 curvas. El proyecto contempla además un nuevo pavimento integral, 4.400 metros de pianos, ampliación de la calle de boxes, un nuevo muro de seguridad y modernos sistemas de iluminación LED homologados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la magnitud de la transformación y renovó la ilusión de volver a recibir a la máxima categoría del automovilismo. "Vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Y esto nos va a permitir no solo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca", afirmó.

Además, el mandatario aseguró que estas inversiones forman parte de una estrategia para posicionar a Buenos Aires como un polo deportivo internacional. "Son inversiones que nos posicionan como una ciudad atractiva ante los ojos del mundo y por eso Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Deporte en 2027", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, remarcó que cada avance acerca al objetivo de recuperar el protagonismo internacional del circuito. Una vez concluidas las obras, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez podrá recibir hasta 150.000 espectadores por jornada y ofrecer un escenario de primer nivel, donde los monoplazas de Fórmula 1 podrían superar los 340 km/h en la recta principal, alimentando el sueño de volver a ver a la máxima categoría en suelo argentino.