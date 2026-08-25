Nuevo paro docente este miércoles: qué pasa con las clases en Mar del Plata

El paro de una agremiación docente podría complicar el dictado de clases. Foto de archivo 0223.

La agrupación Multicolor, una facción disidente dentro del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), llevará adelante una nueva medida de fuerza en Mar del Plata con un paro de 24 horas programado para este miércoles, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

Esta protesta se da a pesar del acuerdo paritario firmado en julio de 2026, que estableció un aumento salarial del 7% dividido en dos tramos para los docentes bonaerenses. Desde Suteba Multicolor exigen la reapertura de las negociaciones para evitar que “ningún docente pobre” continúe en esa situación. Según informan, actualmente un docente con más de 10 años de antigüedad y un solo cargo percibe un sueldo superior a un millón de pesos desde agosto.

La agrupación disidente dentro de Suteba realizará una huelga que afectará el dictado de clases en algunas escuelas de la ciudad.

El paro se inscribe en el contexto de una interna sindical, donde la agrupación Multicolor se opone a la conducción local de Suteba, y se suma a las demandas dirigidas al gobierno provincial.

Entre las reivindicaciones planteadas se encuentran el pedido de “plenas prestaciones del IOMA” y el fin del abandono en la atención de salud para docentes. También reclaman al gobierno de Buenos Aires que implemente políticas para facilitar el desendeudamiento de los profesionales de la educación, y que agilice y modifique los trámites relacionados con licencias médicas y jubilaciones.

El miércoles, durante el paro provincial de 24 horas, la protesta se trasladará a las 11 horas frente al Municipio de Mar del Plata, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Luro, donde realizarán una “semaforeada” con carteles y consignas para peatones y conductores, llevando su reclamo a la vía pública.

El paro de una agremiación docente podría complicar el dictado de clases. Foto de archivo 0223.

Asimismo, Suteba Multicolor exige la “devolución de los descuentos por paros” que sufrieron docentes en municipios donde esta agrupación tiene la conducción gremial, como Bahía Blanca, La Matanza, Marcos Paz y Tigre. Señalan que sus salarios fueron afectados tras participar en huelgas convocadas por su sector representativo y están realizando un relevamiento online para evaluar la situación detalladamente.

Respecto al dictado de clases durante el miércoles, las autoridades recomiendan consultar directamente con los docentes y responsables de cada establecimiento educativo provincial para confirmar si las actividades se desarrollarán con normalidad o se verán afectadas por el paro.