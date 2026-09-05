Tristeza y conmoción: cerró la marca que vistió a todo el país y despidió a más de 30 trabajadores

Una situación dramática golpea de lleno a la industria textil bonaerense y genera preocupación en el sector industrial de la provincia. Las autoridades confirmaron que cerró la fábrica de una marca que vistió a todo el país y despidió a más de 30 trabajadores de forma definitiva. Se trata de la planta de Coopershoes, ubicada en la localidad de Las Flores, que decidió frenar por completo sus operaciones. La empresa dejó sin operarios sus líneas de producción luego de atravesar meses de caída sostenida en las ventas.

Por qué se produjo el cierre de la planta de Coopershoes

La firma de capitales brasileños redujo de manera gradual a su personal operativo hasta concretar la desvinculación del último grupo de empleados fabriles en las últimas semanas. El representante de la compañía en Argentina, Markus Heydn, ratificó que en el predio solo permanecerá un equipo reducido de tareas administrativas. El cierre definitivo deja sin empleo a decenas de familias que dependían de la actividad de la fábrica en el parque industrial local. El impacto económico social se siente fuerte en los comercios de cercanía y prestadores de servicios de la zona.

Las firmas importarán zapatillas desde otros países.

Durante su etapa de esplendor en el mercado nacional, la fábrica fue un pilar clave en la elaboración de zapatillas de consumo masivo. Desde sus instalaciones salían al mercado productos confeccionados para primeras marcas internacionales como Converse, Grimoldi, DC y la clásica firma Pony. La planta representaba uno de los motores productivos más relevantes para el interior de la provincia de Buenos Aires. Su paralización deja un vacío enorme dentro del entramado manufacturero dedicado al calzado deportivo.

Entre los motivos que desencadenaron la drástica medida, los directivos señalaron la fuerte baja en los pedidos y la pérdida de rentabilidad de las líneas de montaje. A este panorama crítico se le sumó el constante avance de las importaciones de productos terminados que compiten de manera directa con la elaboración local. El proceso concluyó con la decisión de frenar la maquinaria por completo y no renovar los contratos de fabricación para terceros. El episodio, al mismo tiempo, se suma a una serie de conflictos similares registrados en otras ciudades del conurbano.

La crisis golpea a toda la industria.

El panorama causa gran alarma en los gremios textiles que monitorean de cerca la situación laboral en los distintos municipios bonaerenses. La pérdida de puestos de trabajo calificado reaviva la discusión sobre las medidas de protección a las industrias nacionales vulnerables frente al mercado externo. Los operarios despedidos aguardan el cobro total de sus indemnizaciones en medio de un contexto económico complejo para conseguir nuevo empleo. La histórica firma que vistió a varias generaciones cierra sus puertas dejando una profunda huella en la producción regional.