A punta de pistola, asaltaron una carnicería de la avenida Luro y se llevaron la caja registradora

Momentos de terror se vivieron en una carnicería del barrio Libertad cuando delincuentes ingresaron armados y se robaron la caja registradora.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en avenida Luro al 9600, el comercio permanecía abierto y había ocho clientes en el interior. "Entraron dos chicos, uno llegó y mostró el arma, después se quedó en la puerta. La gente se corrió y pudo entrar el otro que se llevó la caja registradora completa", comentó Martina, empleada del lugar, en diálogo con 0223.

Los delincuentes se movilizaban en dos motos.

Antes de retirarse, el sujeto intentó sacarle el celular a la trabajadora, pero no logró llevárselo. "Si te digo que fueron 40 segundos, es un montón de tiempo. Se manejaron rapidísimo", indicó.

Según pudieron observar, los autores se movilizaban en una moto Enduro y en una 110 cilindradas. Un tercer delincuente se quedó custodiando los vehículos para escapar rápidamente del lugar.

Sucedió en una cadena de la avenida Luro.

"La zona está terrible, re complicada. En el kiosco de la esquina ya robaron dos veces en lo que va del año. En el supermercado chino también asaltaron al mediodía. Es tremendo", afirmó la empleada.

Mientras los investigadores intentan avanzar en la identificación de los responsables, en el barrio persiste el reclamo por una mayor presencia y prevención policial.