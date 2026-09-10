Video: fue a comer un asado a lo de un amigo y terminó asaltado por dos motochorros

Eduardo fue a comer un asado a la casa de un amigo en el barrio Parque Luro el miércoles por la noche, cuando fue interceptado por dos delincuentes que llegaron en una moto.

El hecho ocurrió cerca de las 20.20 en inmediaciones de Blas Parera al 600 y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda.

"Dejó la camioneta estacionada y cuando estaba por entrar vino una moto KTM blanca y naranja, bajó un hombre con pasamontañas. En el video parece que está armado, pero no le vio el arma, se nubló ante la situación y se dejó llevar", señaló Santiago, el hijo de la víctima, en diálogo con 0223.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes a las que tuvo acceso a este medio se observa cómo los sujetos identifican al hombre que había llegado a la residencia, automáticamente uno se baja del vehículo y con la mano en alto, en la que parecía sostener un arma, fue a increpar al hombre.

"Mi papá no quiso poner resistencia. Él levantó los brazos y el delincuente le sacó las llaves de la camioneta y un celular IPhone 13 de los bolsillos", reveló.

Tras quitarle sus pertenencias, el delincuente subió a la camioneta, "pero tardó bastante en arrancar porque es automática y tenía el freno puesto".

El hecho ocurrió cerca de las 20.20 en inmediaciones de Blas Parera al 600

Luego de darse a la fuga, "a las 21.50 localicé el celular en Luro entre Olazábal y San Juan, mandé a un patrullero para ver si encontraban la camioneta y no estaba", reveló.

A través de redes sociales, la familia comenzó a divulgar el hecho para lograr encontrar el rodado. Esta mañana, "me llegó que una mujer había encontrado las patentes tiradas en la calle".

Una particularidad del vehículo es que "el paragolpes trasero está roto del lado del conductor por un choque anterior". Con esta información, la búsqueda continúa para dar con la camioneta y que vuelva a su dueño.

Mientras tanto, la preocupación por la ola de inseguridad no para de crecer y los vecinos exigen que alguna autoridad brinde respuestas.