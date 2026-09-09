Entró dos veces al mismo almacén y robó mercadería: quedó registrado por las cámaras

Un almacén del barrio Don Bosco fue víctima de dos robos en menos de una semana bajo el mismo modus operandi.

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del comercio "Lo de Pocho", lo que permitieron identificar rápidamente al delincuente. Sin embargo, no pudieron conseguir sus datos.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo agarra productos exhibidos y de forma sutil las pone adentro de la mochila. Luego disimuladamente va a otro sector y repite la operación.

Camila, trabajadora del lugar ubicado en Neuquén y Bolívar, comentó en diálogo con 0223 que "el chico vino el sábado, entró con total normalidad como si quisiera comparar. Después agarró mercadería se la guardó en un bolsito y salió corriendo".

Días después el mismo delincuente volvió al lugar y realizó la misma maniobra. "Nuestra compañera de la tarde lo vio entrar, lo reconoció y alertó a un cliente. Cuando le dijo 'por favor ¿podés venir?' salió corriendo para el mismo lado".

Más tarde supieron que había ido "a robar a San Martín y La Rioja de la misma manera". El sujeto logró darse a la fuga y hasta el momento no pudieron atraparlo.