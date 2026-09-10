La actriz y directora Elisa Carricajo brindará una serie de talleres en Mar del Plata

Elisa Carricajo es actriz, dramaturga, directora de cine y gestora cultural. Fundó el célebre grupo de teatro Piel de Lava y ha protagonizado destacadas películas del cine contemporáneo como La flor y Trenque Lauquen. La artista se presentará en Mar del Plata para brindar un taller para actores y actrices. Un laboratorio que se propone como un espacio de experimentación sobre la creación grupal de un espectáculo y sus derivaciones escénicas. El taller no solo está dirigido a actores y actrices, sino también a quienes entienden el proceso de creación como una interacción de cruces de distintas disciplinas concebida desde la grupabilidad, es decir, desde la elaboración colectiva.

La actriz y directora Denisse Laub es una de las organizadoras del encuentro. Según ella, “este tipo de laboratorios generan un diálogo, un espacio de encuentro, entre artistas locales y de otros puntos del país. Creemos que esto es fundamental para nosotros porque cada uno llega con miradas y experiencias diversas que enriquecen la experiencia de indagación y búsqueda. En dos días, que es lo que dura el laboratorio, se produce una intimidad y una cercanía entre docentes y alumnos que estimulan la creación. Ninguno sale como entró. Lo que nosotros deseamos cada vez que programamos un taller o laboratorio es que las personas la pasen bien y se lleven herramientas que puedan ser aplicadas en próximos trabajos escénicos. Y que se establezca con el docente una relación que pueda extenderse más allá del laboratorio; ya sea seguir vinculados para hacerle consultas o desarrollar proyectos en común”.

En el taller se abordarán herramientas y nociones teóricas orientadas a potenciar y facilitar dinámicas de creación grupal, y se complementará con ejercicios grupales accesibles y concretos para encarnar los conceptos, investigar la toma de decisiones compartida y ensayar materiales en el espacio.

—¿La experiencia está puesta en una técnica, una sensibilidad, una confianza, una pregunta?

—Te diría que las cuatro cosas y al mismo tiempo. El docente llega con un saber, que puede ser una técnica; pero también llega con una mirada, que puede ser una sensibilidad, con una predisposición, que puede ser una confianza, y con una serie de interrogantes, que pueden ser el motor y el sentido de estar juntos ahí. En el caso de este próximo laboratorio, Elisa Carricajo nos propuso investigar y poner en juego herramientas concretas, tanto teóricas como prácticas. Para ello, la escucha, el intercambio y el cuerpo serán fundamentales. A través de conceptos teóricos y dispositivos de prueba, la intención será nombrar los modos de producción que habilitan los procesos grupales y atravesarlos por el cuerpo.

—¿Por dónde pasan las preocupaciones dentro de la formación actual de actores y actrices?

—Las preocupaciones actuales giran en torno a la crisis de financiamiento en la cultura, la precarización del mercado laboral y la ausencia de políticas públicas que permitan el sostenimiento de una actividad, como el teatro, que demanda procesos de largo o mediano plazo. Y esto interfiere, inevitablemente, en el plano artístico. Porque, entre otras cosas, afecta a la profesionalización de una actividad que debería serlo como cualquier otra. Nosotros no venimos ni queremos reemplazar al Estado, no es ese nuestro rol, al contrario, intentamos posicionarnos como un complemento, como un apéndice. Es decir, ver lo que está vacante y desde ahí estimular, generar, programar y producir.

El laboratorio tendrá lugar el próximo 12 y 13 de septiembre en Cuatro Elementos Espacio Teatral, ubicado en Alberti 2746.

La visita de Elisa Carricajo a Mar del Plata finalizará con un conversatorio abierto a todo el público, con entrada libre y gratuita, en el mismo espacio, pero el domingo a las 19:30, una vez acabado el taller. “Seguramente se recorrerá la extensa obra de Elisa Carricajo en teatro, cine y televisión, y se abordarán cuestiones vinculadas a sus diferentes procesos de creación, tanto como actriz, como directora y dramaturga. Además, Elisa Carricajo brindará nociones que tienen que ver con la escritura escénica, herramientas para la dirección y la actuación”, concluye Denisse Laub.