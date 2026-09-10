Pilar Gamboa: “Me gusta la comedia humana, mis personajes están un poco rotos”

Este viernes, “Las Hijas”, la premiada comedia protagonizada por Florencia Peña. Pilar Gamboa y Soledad Villamil arranca su gira nacional en Mar del Plata con tres únicas funciones en el Centro de Arte MDQ. Antes de su llegada a la ciudad, Pilar gamboa habló con 0223.

Escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar (en su debut detrás de escena), “Las Hijas” reúne a las actrices y las pone en la piel de tres hermanas que deben decidir juntas cómo acompañar a su madre, Elena, ante el avance del Alzheimer.

Inés (Villamil) es una tarotista de renombre; María José (Peña) es psiquiatra forense; y Roberta (Gamboa) es una artista plástica de carreras inconclusas. A lo largo de una noche de festejo familiar, las tres descubrirán que cada una conoció a una madre distinta y que ninguna está preparada para verla dejar de ser ella misma.

“Es una obra analógica”, define la actriz que considera al teatro como su hábitat natural al tiempo que indica que el próximo debut de la gira que la tendrá recorriendo diferentes puntos del país las encuentra a las tres “ansiosas y muy contentas”. “Hay gente que viene de otros lugares a Buenos Aires a ver teatro, pero llevar la obra te permite ver qué pasa fuera de Buenos Aires”.

Florencia Peña, Soledad Villamil protagonizan "Las Hijas"

Según detalla Gamboa, la obra pone la mirada en el momento de la vida adulta en el que “te convertís un poco en madre de tu madre, ¿viste?., es un momento muy identificable en la vida y en esta obra, ves cómo cada una tiene una madre diferente, porque cada una tiene la madre que recuerda que fue con una”, indica.

En la misma línea, la actriz explica que, si bien la obra es una comedia que cuenta con la dirección de Arián Suar, “no le escapa a lo profundo, tiene momentos de comedia, pero también tiene momentos de reflexión, toca todas las teclas”, agrega.

"Cada uno tiene la madre que recuerda"

Si bien en el último tiempo la carrera de Gamboa estuvo signada por la comedia en el streaming, protagonizó División Palermo, Viudas Negras y le dio vida a Carolina, la hermana de Vicky en Envidiosa, Pilar prefiere el teatro. “Hago e hice mucho teatro independiente, no tengo mucho teatro comercial encima pero con esta obra sentí algo distinto…. me pareció que estaba buena porque hago comedia, pero una comedia humana y, si te fijas mis personajes del último tiempo están un poco rotos”, dice.

“Roberta tiene bastante de mi porque si, soy yo, la corporalidad, por así decirlo es mía. Pero ella tiene cuarenta años y no sabe qué quiere, qué le pasa…. eso a mi me parece una pesadilla, o por lo menos no me pasó y ¡¡¡es muy negadora!!! y desfachatada que eso si soy”, dice entre risas la actriz.

Por último, la actriz explicó que, junto a sus compañeras de elenco en cada función se descubren como grupo. "Armamos un dream team teatral que está bueno", revela al tiempo que detalla que aún no tiene pensado qué pasará con la pieza teatral cuando termine la gira.

*"Las Hijas" se presenta este viernes, sábado y domingo en el Centro de Arte Mar del Plata. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750)





