Teatro Unione: 150 años de historia y una nueva etapa para la cultura de Dolores

El teatro municipal Unione de Dolores celebró sus 150 años de historia con una jornada especial que reunió a vecinos y visitantes frente a su fachada renovada. El aniversario estuvo marcado por la puesta en valor del histórico edificio, una propuesta teatral inédita y el anuncio de nuevas obras destinadas a fortalecer la actividad cultural de la ciudad.

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, destacó el valor del teatro como uno de los principales espacios culturales de la ciudad y remarcó el trabajo realizado durante los últimos dos años.

“El teatro municipal Unione representa el corazón cultural de Dolores y una prueba viva de lo que logramos cuando nos unimos”, señaló el jefe comunal.

Instantánea del acto de presentación de la nueva fachada del teatro Unione.

Durante el acto, la Secretaria de Cultura, Matilde Recondo, detalló las obras y mejoras realizadas en el edificio, mientras que Sebastián Cretón, director del área, estuvo a cargo de la conducción y realizó un recorrido por la historia del teatro Unione.

Uno de los momentos destacados de la celebración estuvo dedicado a los inmigrantes italianos que impulsaron y concretaron la construcción del teatro y que posteriormente lo incorporaron a la vida de toda la comunidad.

La celebración estuvo dedicado a los inmigrantes italianos que impulsaron y concretaron la construcción del teatro Unione.

“Hoy estamos felices de celebrar la culminación de dos años intensos de trabajo de restauración y mantenimiento integral del Teatro, presentando una fachada totalmente renovada para que este patrimonio vuelva a brillar”, expresó García.

El aniversario también permitió mostrar el vínculo entre el histórico edificio y las nuevas generaciones vinculadas con el arte. En ese sentido, se presentó una visita guiada teatralizada inédita, protagonizada por más de 20 actores, todos alumnos del Profesorado de Teatro del CEPEAC N° 1.

Se realizó en Dolores una visita guiada teatralizada inédita, protagonizada por más de 20 actores.

La institución comenzó a funcionar este año por iniciativa de la gestión municipal junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de responder a la necesidad de contar con carreras terciarias de arte en Dolores.

“Este logro material se potencia con el talento de nuestra gente”, sostuvo el intendente, quien agregó: “Ver la restauración del teatro habitada por los estudiantes de nuestra educación pública demuestra que la cultura dolorense tiene presente y futuro”.

Una recorrida teatral por 150 años de historia

La propuesta teatral comenzó en la propia vereda del Teatro Unione y llevó al público por distintos momentos de la historia del edificio.

A través de un canillita y diferentes personajes, la obra recorrió los orígenes del teatro y algunos de los acontecimientos más significativos de sus 150 años de trayectoria hasta llegar al presente.

La compañía teatral acompañó luego a los espectadores hasta la platea, donde culminó la representación, que recibió una ovación de pie.

La jornada continuó con el segundo acto de “Tartufo”, la obra de Molière, interpretado por Noelia Ibáñez y Paula Velcheff, alumnas del taller de Formación Actoral de Valeria Elhalem.

Un aniversario histórico marcado por la puesta en valor del emblemático edificio.

Nuevos proyectos para ampliar la propuesta cultural

Durante la celebración, García anunció además dos nuevas iniciativas vinculadas con la recuperación y creación de espacios culturales.

Una de ellas será la puesta en marcha del Museo del Inmigrante en la sala de la Sociedad Italiana. El objetivo será resguardar y poner en valor la memoria de quienes fueron parte de la historia de la comunidad.

Por otra parte, se recuperará la sala de ensayo del teatro Unione para transformarla en un nuevo espacio abierto al público: una sala de conciertos moderna destinada especialmente a espectáculos íntimos y propuestas que requieran un formato más cercano.

“Seguimos generando cambios positivos, recuperando espacios para la comunidad, garantizando el acceso al arte y fortaleciendo a Dolores como Capital Regional de la Cultura”, concluyó el intendente.