“Controlar motos, portación de armas y tenencia de estupefacientes”: así son los operativos de saturación en Mar del Plata

La Policía de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante distintos operativos de saturación en barrios de Mar del Plata, con controles fijos y recorridas preventivas destinadas principalmente a detectar la portación ilegal de armas, el transporte de estupefacientes y situaciones vinculadas con delitos contra la propiedad.

Andrés Escudero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, explicó que el objetivo es sostener una presencia policial permanente: “Nos comprometimos a trabajar 24/7, que es lo que estamos haciendo”.

Según detalló, mientras algunos efectivos permanecen apostados en controles fijos, otros recorren los barrios cercanos. En ese marco, indicó que durante el operativo se produjo un primer resultado positivo con el secuestro de una réplica de arma de fuego que, de acuerdo con el funcionario, es utilizada habitualmente en robos.

Escudero también destacó la participación de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (Uyoi) y del ROP, especializado en restablecimiento del orden público. “Para nosotros lo que los vecinos nos dicen que está pasando en el territorio es absolutamente importante”.

En ese sentido, aseguró que los agentes reciben capacitación para mantener un vínculo cercano con la comunidad y recoger sus inquietudes. “La gente siempre nos pide que volvamos y se pone muy contenta al ver a la policía caminando dentro de los barrios”, afirmó.

Controles a motos y resultados contra bandas de entraderas

Uno de los ejes de los operativos es el control de motocicletas. Escudero explicó que se busca distinguir entre quienes utilizan esos vehículos para trabajar o trasladarse y aquellos que podrían utilizarlos para cometer delitos.

“Mar del Plata es una ciudad que está llena de motos”, señaló el funcionario, y sostuvo que el desafío consiste en “separar a aquellos que están usando el motovehículo para trabajar o desarrollar su vida cotidiana” de quienes lo utilizan con fines delictivos.

Por ese motivo, precisó que los efectivos tienen instrucciones de controlar motos, armas y estupefacientes en los distintos barrios donde se despliegan los operativos. La estrategia se complementa con la incorporación de nuevo equipamiento: según informó Eduardo Aparicio, Subsecretario de Articulación Institucional de la Provincia de Buenos Aires, sumaron diez motos nuevas destinadas al trabajo policial en Mar del Plata.

Los operativos se producen además luego de una serie de procedimientos contra bandas dedicadas a las entraderas. Escudero afirmó que durante la última semana fueron desarticuladas tres bandas: una en Alfar, otra tras una intervención del Comando de Patrullas en Constitución y una tercera durante la madrugada en Peralta Ramos.

“Dos de esos robos se pudieron evitar y en el tercero pudimos apresarlos después de que cometan el ilícito”, explicó. El funcionario remarcó además que los involucrados tenían antecedentes y destacó la actuación de los policías que intervinieron en los procedimientos.

La presencia policial también se vincula con el monitoreo mediante cámaras de seguridad y la coordinación con el Municipio. Escudero aseguró que “las cámaras a nosotros nos dan muy buen resultado” y destacó que la información obtenida a través del sistema de videovigilancia resulta clave tanto para planificar operativos como para avanzar en el esclarecimiento de delitos.

"En la provincia de Buenos Aires la impunidad del delito de homicidio es casi cero, porque en las primeras 48 horas la Policía de la Provincia esclarece el 94% de los homicidios y, con el correr de los días de investigación, llegamos al 98%. Vale decir que aquellas personas que son responsables de cometer un homicidio seguramente terminan siendo encontradas por los investigadores de la Policía de la Provincia, y para nosotros bajar la impunidad de los delitos es fundamental", concluyó