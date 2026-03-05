El Municipio implementará nuevas medidas para frenar los festejos por el UPD en Mar del Plata

Habilitarán una línea para denuncias y realizarán operativos e inspecciones en los espacios donde se lleven a cabo los festejos.

Debido a las celebraciones por el Último Primer Día (UPD), el Municipio informó que implementará un operativo en la vía pública antes del ingreso a las instituciones educativas y también de control en los encuentros que se organizan en ámbitos privados.

De acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno municipal, las intervenciones se realizarán especialmente en sectores como Parque San Martín, Plaza España y el corredor costero.

Por su lado, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalves, recordó que estos festejos solían realizarse en hogares o espacios particulares con acompañamiento familiar, pero "hubo un cambio de conducta sustancial" y en la actualidad "se pretende realizar encuentros masivos con más de 20 instituciones y más de 600 personas".

"Ya estamos pasando un límite que el Estado no va a permitir. No vamos a permitir la realización de fiestas clandestinas bajo en ningún contexto”, determinó el funcionario.

Además, remarcó que tampoco habilitarán eventos en lugares sin autorización correspondiente. “No dejaremos que se lleven adelante encuentros en espacios que no estén habilitados y no tengan las condiciones apropiadas, como ambulancias y medidas de seguridad para este tipo de eventos”, detalló.

Por estas razones, la Municipalidad comunicó que trabajará de manera preventiva, ya que existen lugares identificados donde podrían realizarse estas fiestas de los alumnos próximos a egresarse. Durante la madrugada se llevarán adelante inspecciones y controles para evitar su concreción.

En paralelo, habilitarán una línea de comunicación en el 2233406177 para que vecinos y padres puedan brindar información en caso de tener conocimiento sobre la organización de los famosos UPD.