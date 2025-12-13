Antivacunas: la directora de Salud municipal habló de las reacciones frente a la vacunación y afirmó que en Mar del Plata hay mucha "postergación"

En medio de la aparición de una nueva ola de discursos antivacunas, la directora de Salud del partido de General Pueyrredón Verónica Palmisciano habló con Extra 102.1 y contó que en las calles de nuestra ciudad "no hay tanto interés" en la vacunación como se esperaba desde la cartera municipal.

La directora comentó el gran trabajo que se hizo en Mar del Plata para que puedan darse de manera gratuita todas las vacunas incluídas en el calendario, en todos los puestos de Salud y en todos los Centros de Vacunación. Uno de los objetivos de la Dirección de Salud fue lograr "mucha accesibilidad", según comentó Palmisciano, pero a la hora del cara a cara con la comunidad "nos encontramos con muchas reacciones de parte de la familia".

Más allá de las posturas antivacunas, la doctora habló de otro factor que los equipos de salud encuentran preponderante: la postergación. "Muchas veces encontramos los casos de los que no se toman el tiempo para hacerlo", contó Palmisciano y remarcó que es esencial "tomarnos un ratito para acercarnos (a cualquier centro de Salud) y que el pediatra o el clínico haga saber qué vacuna tengo que tener y colocarla, porque la vacunación termina siendo un acto solidario".

Respecto a los discursos antivacunas, Palmisciano opinó que "a mi como médica me frustra". "En el uno a uno, cuando una persona tiene que sufrir una enfermedad que le puede llevar la vida, uno se plantea por qué teniendo a mano una vacuna que evita muertes no llega a la persona, y eso para alguien que trabaja en Salud genera frustración".

Telemedicina en Mar del Plata

La directora municipal también habló del servicio de Telemedicina que ya se consolidó en la ciudad como una herramienta clave para modernizar el sistema de salud, ya que permite mejorar el acceso y la equidad sanitaria, y brindar atención médica a distancia.

En el Partido de General Pueyrredon la plataforma de Telemedicina funciona las 24 horas, durante todo el año, en clínica médica y pediatría. Se ha convertido en un gran aporte para la estrategia que busca reducir barreras geográficas, optimizar recursos y fortalecer el primer nivel de atención.