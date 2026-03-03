La Patrulla Municipal intervino en casi 1000 denuncias por delitos en la vía pública durante febrero

Se puede escribir al WhatsApp 2233406177 durante las 24 horas para denunciar este tipo de hechos.

En el marco de las acciones de control del orden público, el Municipio informó que el Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad intervino en 963 denuncias realizadas por vecinos contra delincuentes del espacio público durante febrero.

En cuanto a las situaciones detectadas, detallaron que fueron labradas 854 actas por detectar acciones en las que "cuidacoches" exigían un monto fijo de dinero por estacionar en la calle y amenazaban con romper los vehículos si no accedían a este pedido.

En el último mes labraron 854 actas y atendieron cerca de 1000 reclamos vecinales.

Asimismo, también puntualizaron que se registraron hechos por violencia verbal, ocupaciones indebidas, conductas intimidatorias, alcoholismo en la vía pública y demás faltas que afectan a la convivencia urbana.



Se recuerda que la línea de WhatsApp para denunciar (2233406177) funciona las 24 horas y tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos tengan la posibilidad de enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.