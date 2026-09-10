Aprevide informó el operativo de seguridad para el clásico de Peñarol y Quilmes

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte -APreViDe- informó cómo será el operativo de seguridad dispuesto para el partido clásico entre Peñarol y Quilmes a disputarse el próximo miércoles 16 de septiembre a las 20 en el Polideportivo “Islas Malvinas” de Mar del Plata.

El encuentro, que tendrá la presencia de ambos públicos en el estadio, contará con la participación de alrededor de 90 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, 50 de seguridad privada, Utedyc, Cruz Roja, y 2 ambulancias en el evento.

La apertura de puertas será a las 18.00 horas. Además, APreViDe recomienda concurrir con tiempo al evento para un ingreso fluido y seguro, con entrada física y DNI para los controles en los ingresos. Se efectivizará el ejercicio del derecho de admisión con el uso de los teléfonos inteligentes.

El público de Peñarol ingresará al estadio por Av. Luis Ángel Firpo, mientras que la parcialidad de Quilmes tendrá acceso al estadio por Av. Juan B. Justo y España.

El mensaje que bajan desde APreViDe, destacan la importancia de poder disfrutar de vivir un clásico tan importante para la ciudad con la presencia de ambas parcialidades. Para que este tipo de encuentros con público de los dos equipos pueda seguir realizándose, es fundamental que entre todos cuidemos esta oportunidad, respetando las normas, a los protagonistas y a quienes concurren al estadio. Hacer del deporte una verdadera fiesta es una responsabilidad compartida y depende del compromiso de todos.

Por último, advirtieron que está prohibido el uso de elementos pirotécnicos, en caso de registrar el uso de los mismos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente. También está prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, botellas, papeles, material pirotécnicos (Bengalas de humo, Bengalas de luz, etc), banderas que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas ó capuchas.



