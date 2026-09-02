Se terminó la incertidumbre: Unión de Mar del Plata tomó una decisión sobre la Liga Argentina

Luego de varios días de incertidumbre, el Club Atlético Unión confirmó oficialmente que disputará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet.

Después de varios días de dudas y de analizar distintas alternativas, Unión de Mar del Plata confirmó que jugará la Liga Argentina 2026/27. La institución hizo oficial la noticia a través de un comunicado en el que dejó en claro que decidió aceptar nuevamente el desafío de competir en el básquet nacional, una determinación que lleva alivio a toda la comunidad del club y al básquet marplatense.

Unión vuelve a aceptar el desafío y seguirá representando a Mar del Plata a nivel nacional

“Volvemos a aceptar el desafío. Lo hacemos por nuestros chicos, por nuestra gente y por nuestra historia”, expresó la institución en su comunicado oficial. Unión destacó especialmente el camino recorrido desde el Torneo Regional hasta alcanzar el profesionalismo hace diez años, una trayectoria que convirtió al equipo en uno de los representantes de Mar del Plata en las principales categorías del básquet argentino.

La decisión llegó después de evaluar profundamente la situación económica y las diferentes posibilidades que tenía la institución para afrontar una nueva temporada. Desde Unión reconocieron el esfuerzo y la responsabilidad que implica participar nuevamente de la Liga Argentina y agradecieron especialmente a sponsors, colaboradores, dirigentes, familias y amigos que acompañan el proyecto y hacen posible que el club pueda continuar compitiendo a nivel nacional.

Uno de los puntos centrales para concretar la participación estará relacionado con la localía. En ese sentido, Unión agradeció especialmente al Club Atlético Quilmes, que puso a disposición su estadio para que la institución pueda afrontar allí una nueva participación en la Liga Argentina. De esta manera, el conjunto marplatense encontró una alternativa para continuar adelante con su proyecto profesional.

Unión será de local en el José Martínez

La confirmación representa mucho más que la continuidad de un equipo en una competencia nacional. Para Unión, significa sostener un proyecto construido durante años y mantener abierta la puerta para las nuevas generaciones que sueñan con llegar al básquet profesional. “Por los que abrieron el camino. Por los que hoy lo siguen recorriendo. Y, especialmente, por los que vienen”, remarcó el club en el cierre de su mensaje.

Así, después de la incertidumbre que se había generado en los últimos días, Unión de Mar del Plata seguirá en el básquet nacional y disputará la Liga Argentina 2026/27. El desafío volverá a ser importante para la institución, que deberá afrontar una competencia exigente, pero que finalmente decidió continuar con una historia profesional que comenzó hace una década y que ahora tendrá un nuevo capítulo.