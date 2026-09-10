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Quiso robar 20 sobres de solución fisiológica del hospital

Tiene 42 años. Se le formó una causa penal y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Quiso robar 20 sobres de solución fisiológica del hospital

10 de Septiembre de 2026 08:50

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 42 años que el miércoles a la noche sustrajo algunas prendas de vestir y veinte sobres de solución fisiológica del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) fue aprehendido por personal que cumplía funciones de Policía Adicional (PolAd) en el lugar.

El procedimiento se registró minutos antes de las nueve de la noche cuando una empleada de seguridad advirtió la presencia de un hombre que había ingresado previamente al hospital en horario de visita y que, al retirarse, llevaba consigo una caja perteneciente al establecimiento.

El hombre llevaba consigo dos cajas: una contenía 20 sachets de solución fisiológica, mientras que la otra contenía prendas de vestir.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale, dispuso la formación de actuaciones por hurto en grado de tentativa y el alojamiento del imputado en el complejo penitenciario de Batán.

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