Lo apuñalaron cinco veces en la espalda y no contó qué pasó

Un hombre de 27 años fue apuñalado cinco veces en el barrio General Belgrano y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde permanece internado: las autoridades judiciales ordenaron la formación de una causa por averiguación de ilícito.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el ingreso del herido se registró el martes y al momento de ser atendido en la guardia presentaba cinco heridas de arma blanca en la espalda: cuatro del lado izquierdo y una del lado derecho.

Quedó internado en el hospital.

“Si bien en un primer momento refirió que intentaron asaltarlo en la zona de Yapeyú y Tripulantes del Fournier, al momento de prestar declaración decidió no dar detalles de lo ocurrido”, informaron fuentes oficiales.

Tras la intervención del Destacamento policial del Higa, desde la fiscalía en turno a cargo de Florencia Salas dispusieron la formación de causa por averiguación de ilícito.