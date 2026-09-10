Encuentran más de 200 envases tóxicos abandonados en la ruta

Una serie de denuncias en redes sociales derivó en un procedimiento en la ruta 226 donde secuestraron más de 200 bidones fitosanitarios vacíos con residuos peligrosos.

Personal del Comando de Prevención Rural Balcarce, de la Dirección de Policía Ecológica con asiento en Mar del Plata y el área de Seguridad de la Municipalidad de Balcarce retiraron los envases que estaban en el paraje El Tropezón a la altura del kilómetro 84,7 de la ruta 226.

Estaban en el paraje El Tropezón a la altura del kilómetro 84,7 de la ruta 226.

En el procedimiento se tomaron los recaudos necesarios con el uso de equipamiento de protección personal para los efectivos y se clasificaron según su peligrosidad -banda verdes, azules y amarillos- con características toxicas.

Allí se tomaron fotografías a las etiquetas, bandas electrónicas, QR, para determinar la trazabilidad de los mismos, lo que permitirá a los investigadores establecer responsabilidades a corto plazo.

Intentan descubrir la trazabilidad de los mismos.

Los envases fueron trasladados para su tratamiento final y tras las directivas que dio el fiscal Germán Vera Tapia en el marco de una causa por infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.