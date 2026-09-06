Montaron un operativo de vigilancia por diez horas y aprehendieron a cuatro marplatenses que cazaban jabalíes

Dos procedimientos realizados por el Comando de Prevención Rural (CPR) de Balcarce finalizaron con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de varias armas de fuego, en el marco de operativos contra la caza y la prevención de delitos en zonas rurales del distrito.

El primero de los hechos se registró en inmediaciones del paraje El Dorado, a partir de una denuncia de vecinos que alertaron sobre la presencia de hombres que realizaban actividades de caza con armas de fuego y perros de raza dogo, sin autorización y dentro de una propiedad privada.

Al arribar a la zona, los efectivos encontraron una camioneta Ford Ranger gris que, según los frentistas, no era habitual en el sector. Como el vehículo se encontraba sin ocupantes, los agentes montaron un operativo de vigilancia y aguardaron durante más de diez horas.

Las autoridades esperaron por diez horas hasta que regresaron los cazadores marplatenses.

Una vz que regresaron, los cuatro sujetos fueron interceptados e identificados por los agentes. Los cuatro eran oriundos de Mar del Plata y en su poder tenían dos armas largas con la documentación correspondiente y dos jabalíes sin vida que habían sido despostados.

Intervino la UFI N° 11 del Departamento Judicial Mar del Plata, que dispuso la aprehensión de los cazadores por infracción a la Ley 22.421, de Conservación de la Fauna Silvestre, y por la desnaturalización de especies cazadas. Posteriormente, fueron liberados en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Por su lado, el segundo procedimiento se realizó durante las recorridas preventivas del CPR Balcarce por distintos sectores rurales del partido, cuando los efectivos interceptaron una camioneta que circulaba a baja velocidad por un camino vecinal del paraje El Verano, mientras alumbraba los lotes ubicados a los costados del camino.

En el vehículo viajaban cuatro hombres con varias armas largas y un arma corta, de las cuales una no contaba con los permisos exigidos para su tenencia.

Las armas secuestradas que utilizaban los cazadores.

Ante esta situación, dieron intervención a la UFI de Delitos en Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo de la fiscal Ana Caro, que ordenó la aprehensión del propietario del arma por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

El hombre fue trasladado para la realización de las actuaciones correspondientes y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el arma fue remitida a la Oficina de Policía Científica para las pericias de rigor.