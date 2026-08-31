Ruta 226: reclaman una obra clave para reducir el riesgo de anegamiento

La situación del sistema hídrico de Tandil volvió a poner en el centro de la agenda el tramo del arroyo Langueyú comprendido entre la ruta nacional 226 y la ruta provincial 30. El municipio reclama que se concrete el dragado de ese sector, una intervención que considera prioritaria para mejorar la capacidad de escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos ante episodios de lluvias intensas como los que se esperan para la primavera y el verano de este 2026 y como las que tuvieron desarrollo en octubre de 2025 que llevaron incluso al corte de las carreteras.

El pedido fue planteado por el intendente Miguel Lunghi ante funcionarios del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, durante una reunión realizada en La Plata en el marco de la convocatoria realizada por el gobernador Axel Kicillof por la situación climática. Las distintas propuestas fueron recepcionadas por el titular de esa cartera, Carlos Bianco, quien se comprometió a analizar las presentaciones.

Lunghi durante su reciente encuentro con el gobernador Axel Kicillof en La Plata.

Los arroyos Langueyú, Fuerte y Blanco, bajo la lupa

Lunghi presentó documentación que respalda la necesidad de avanzar con distintas obras hídricas consideradas prioritarias para Tandil. Entre ellas se encuentra el pedido de dragado del arroyo Langueyú, que el municipio había solicitado formalmente en abril.

La intervención comprende el tramo ubicado entre la ruta nacional 226, a partir de la confluencia de los arroyos del Fuerte y Blanco, y la Ruta Provincial 30.

La ruta nacional 226, trascendental para el tránsito y el transporte en la provincia de Buenos Aires.

Una intervención para mejorar el escurrimiento

El objetivo del dragado es mejorar la capacidad de escurrimiento del arroyo Langueyú y disminuir el riesgo de anegamientos frente a lluvias intensas y concentradas en períodos breves.

El reclamo forma parte de una estrategia municipal vinculada con la prevención ante fenómenos climáticos que, según se señaló desde el municipio, en los últimos años presentan precipitaciones de mayor intensidad y concentración.

A este pedido se sumó otra intervención proyectada sobre los arroyos del Fuerte y Blanco, para la cual el municipio ya desarrolló el proyecto técnico y busca financiamiento provincial.

La obra contempla la restitución, limpieza, desobstrucción y mantenimiento de ambos cursos de agua, además de tareas sobre el conducto entubado del arroyo del Fuerte.

El proyecto tiene un presupuesto oficial estimado de $524.310.000 y un plazo de ejecución previsto de 120 días.

2.800 metros de cursos de agua y conductos

La intervención proyectada incluye la restitución y limpieza de 800 metros del arroyo del Fuerte y otros 800 metros del arroyo Blanco en sus sectores a cielo abierto.

También se prevé la limpieza de 1.200 metros del conducto entubado del arroyo del Fuerte, en el tramo comprendido entre las avenidas Del Valle y Marconi.

Los trabajos permitirían recuperar la sección de escurrimiento y la capacidad de conducción de los canales mediante la limpieza de fondos, la adecuación de taludes, la remoción de vegetación y residuos y la extracción de sedimentos acumulados.

Según los estudios realizados para elaborar el proyecto, se estima que deberán retirarse alrededor de 24.000 metros cúbicos de material de los sectores a cielo abierto de ambos arroyos y otros 4.800 metros cúbicos del conducto entubado del arroyo del Fuerte.