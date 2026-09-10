Antes del alerta por viento, lluvias y tormentas: el pronóstico para este jueves

Mar del Plata tendrá este jueves 10 de septiembre una jornada con cielo mayormente nublado y condiciones que desmejorarán hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%, y el viento soplará del oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Se esperan precipitaciones en las próximas horas.

Hacia la tarde, aumentará la inestabilidad y se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Durante la noche podrían registrarse lluvias aisladas, también con una probabilidad de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 10°C y el viento será del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el jueves se presentará como una jornada de transición hacia un período más inestable, con las mayores chances de precipitaciones concentradas durante la segunda mitad del día.

El detalle del tiempo.

Asimismo, el organismo anticipa un alerta amarillo por viento para la tarde del viernes. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.