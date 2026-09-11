Trasladaron a una clínica privada al hombre que chocó con otro auto en una rotonda

Continúa en grave estado el hombre que se accidentó en la rotonda ubicada a pocos metros del Parque Industrial General Savio cuando circulaba el jueves al mediodía por la ruta 88.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el conductor de 69 años permanece en estado crítico y en las últimas horas fue derivado desde el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a una clínica privada de la ciudad. La víctima había ingresado inconsciente con politraumatismos y traumatismo de cráneo grave.

El hombre, que manejaba un Volkswagen Up ploteado con el logo de la empresa de medicina Swiss Medical, chocó contra un Toyota Corolla en el que viajaba una familia de tres integrantes, entre ellos un nene de 4 años que sufrió traumatismo nasal y fue derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), aunque a las pocas horas recibió el alta.

Tal como se informó, el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 7 de la ruta que conecta Mar del Plata con Batán presuntamente en un intento de sobrepaso.

En el lugar, además, fue necesaria la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos de Batán, quienes procedieron a rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas dentro de los autos.