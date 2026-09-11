Buscó refugio en Mar del Plata: la famosa que viajó a la ciudad para una escapada

La reconocida modelo y conductora Paula Chaves eligió las playas de Mar del Plata para disfrutar de unas minivacaciones junto a su grupo más cercano de amigas. Tras varios meses de intensa actividad laboral, proyectos de remodelación y un complejo momento familiar, la artista armó las valijas rumbo a la costa atlántica. Durante su estadía en La Feliz, la presentadora compartió distintas postales de descanso frente al mar en sus redes sociales para registrar el viaje con sus afectos.

La actriz descansó tras un año larguísimo.

Cómo fue la estadía de Paula Chaves en Mar del Plata

El itinerario de la modelo incluyó largas caminatas por la costa, jornadas de playa y desayunos distendidos en las instalaciones del hotel donde se hospedó. La escapada a la ciudad balnearia se dio pocas semanas después de unas breves vacaciones familiares que compartió junto a su marido Pedro Alfonso y sus tres hijos en una zona rural. En esta oportunidad, el viaje a la costa estuvo enfocado exclusivamente en el reencuentro y la contención de su grupo íntimo de pares.

En sus cuentas oficiales de redes sociales, la conductora publicó una serie de fotografías que mostraron las comidas compartidas, los paseos urbanos y los momentos de relax en el espacio costero. Como presentación de las imágenes frente al mar, la modelo expresó: "Que no se corte nunca la unión y el poder que genera en una, de pasar tiempo con amigas". Las imágenes registraron también las tradicionales postales del paisaje marplatense con la playa y los edificios céntricos de fondo.

Paula pudo disfrutar con sus amigas.

Entre las postales más comentadas por sus seguidores se destacó un brindis grupal durante la noche marplatense en la mesa de un restaurante céntrico. Sobre esa particular fotografía, la presentadora de televisión agregó la frase: "La vida que merecemos" para sintetizar el clima de tranquilidad que buscó durante su paso por la ciudad. El viaje sirvió como una pausa clave en su agenda laboral antes de retomar sus compromisos profesionales en los medios de comunicación.

La visita de la figura mediática generó una rápida repercusión en la prensa de espectáculos y reafirmó a la ciudad como uno de los destinos preferidos por los famosos durante todo el año. Su estadía en la localidad costera concluyó tras varios días de descanso al aire libre en las zonas de playa. Con las energías renovadas, la modelo -que había estado junto a su marido y sus hijas en Villa Espil- emprendió el regreso a la capital para continuar con el desarrollo de sus proyectos laborales.