"Mi mujer les tiró un cuchillo y se fueron": el drama que vivieron un comerciante y su esposa en el almacén asaltado

Uno de los responsables del almacén que sufrió el brutal asalto de la noche del jueves le dio detalles al móvil de 0223 de un hecho escalofriante. Luis describió lo que se acuerda y el máximo momento de tensión: cuando fueron por su pareja.

"Había puesto la puerta de la persiana y, como suelo hacer antes de volver a entrar al negocio, miré hacia los costados. Cuando me di vuelta hacia la avenida Luro, vi aparecer dos motos con cuatro personas a bordo. Dos de ellos bajaron y se abalanzaron. ​Me quedé petrificado", le contó Luis a 0223.

En cuestión de segundos, los delincuentes estaban dentro de su local. "No sabía si quedarme afuera a esperar que pasara todo o intentar cerrar". El tiempo no dio lugar a los nervios y los ladrones dominaron la situación: "Me manotearon de los brazos y me tiraron al suelo, ya dentro del local. Uno empezó a aplastarme en el piso mientras el otro pasaba por encima mío para ir atrás del mostrador, donde estaba mi esposa", advirtió Luis.

La decisión de la mujer que espantó a los delincuentes.

El coraje de la mujer que espantó a los delincuentes

Con los malvivientes abalanzados sobre él y yendo por su esposa, Luis les suplicó a uno de los ladrones: "No le hagas nada, ya está". Según relató "​ella empezó a gritar, porque yo estaba enceguecido, sufrí algunos cortes en las manos y en los brazos, y más tarde me di cuenta de que también tenía golpes en la espalda y en la cadera por el impacto contra el suelo".

Sin embargo, mientras crecía la desesperación y el hombre sentía los achaques del violento asalto en su cuerpo, la mujer salvó la situación de los daños mayores con su coraje: "Les tiró un cuchillo y otras cosas que tenía a mano. Finalmente, se fueron".

Una zona marca por los hechos delictivos

En su relato, el damnificado por el atraco al almacén de Luro y Chilabert, explicó que "horas antes robaron en otro local". Fue en una carnicería del barrio Libertad. "Se trabaja con miedo, es muy complicado. Porque si ponés rejas vendés menos. Y si le pasa algo a un cliente que le encañonan la cabeza, ¿qué hacés? Yo no sirvo para una situación así", concluyó angustiado Luis.

Por su parte Emanuel, hijo de la pareja responsable del almacén, difundió un comunicado en el que expresó que habían sido robados siete meses antes y, entonces, recibieron siete disparos en el local. Lamentó que les llevaron, ayer, la caja registradora y tener que convivir con estos casos "como si fueran parte de la rutina". Y cerró con un duro mensaje: "la próxima vez, la suerte puede no alcanzar".