Video: una avioneta de fumigación cayó en un campo de Entre Ríos y el piloto quedó internado

Una avioneta que realizaba tareas de aplicación de fertilizantes cayó este jueves en un campo de la zona rural de Perdices, en el departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. El piloto fue trasladado al Hospital Centenario, donde permanece internado y estable.

El accidente ocurrió cerca de las 13:30, en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, en inmediaciones de la Estancia Las Marías. Para llegar al lugar es necesario ingresar por un camino vecinal.

La aeronave realizaba tareas de fumigación cuando se precipitó contra el suelo. El momento previo a la caída quedó registrado en un video, en el que se observa a la avioneta durante los segundos anteriores al impacto.

Tras el accidente, Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal policial acudieron al campo para asistir al piloto y realizar las primeras actuaciones. La aeronave sufrió además un principio de incendio, que pudo ser controlado por los bomberos antes de que las llamas se extendieran.

El hombre fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Según información difundida por medios locales, permanece estable en terapia intensiva, con una contusión pulmonar leve y lesiones menores.

La avioneta cayó en un campo de Perdices, en el departamento Gualeguaychú, mientras realizaba tareas de aplicación de fertilizantes.

Investigan las causas de la caída

La Policía inició las actuaciones para determinar qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron las causas que provocaron el accidente. En un primer momento se mencionó la posibilidad de una falla mecánica, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.

La investigación deberá establecer la secuencia previa al impacto y determinar si existió algún desperfecto u otro factor que provocara la caída.

Hasta el momento, no fueron difundidos oficialmente la identidad del piloto, las características de la aeronave ni la empresa responsable de la operación.