La Fuerza Aérea peritará el paracaídas de la mujer que murió tras un salto fallido en Miramar

La causa por la muerte de la paracaidista ocurrida el domingo en la ciudad de Miramar incorporó en las últimas horas un previsible informe preliminar de autopsia, las declaraciones de algunos testigos y el adelanto que la pericia del equipamiento secuestrado -propiedad de la víctima- estará a cargo de la Fuerza Aérea.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la mochila y el paracaídas secuestrado por personal del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar cuando hallaron el cuerpo de Rosana Mabel Back será peritado por organismos técnicos de la Fuerza Aérea Argentina.

Tenía 52 años.

“Esas tareas tienen como objetivo verificar cuál era el estado de equipo, si presentaba algún tipo de riesgo visible, si había una falla detectable o si fue un problema en la ejecución del salto y la apertura”, señalaron.

La autopsia que personal de Policía Científica realizó este lunes confirmó que la mujer sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo y traumas en casi todos sus órganos. Se pudieron tomar muestras de orina y sangre para evaluar y se retiró un monitor continuo de glucosa que tenía, aunque no pudo confirmarse si quedan registro para establecer si hubo una pérdida de conocimiento antes del impacto.

Sucedió en Miramar.

Tal como adelantó 0223, Back tenía experiencia en la actividad- y participaba de una jornada de saltos con conocidos ya que era integrante de la Asociación civil paracaidismo de Mar del Plata.

Su cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo. Esta tarde, tras la operación de autopsia, fue liberado por disposición del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia para ser entregado a sus familiares.