Tragedia: cayó una avioneta y murieron 15 personas

Una tragedia en Colombia mantiene conmocionada a toda la región. En una zona rural del municipio de Belén se estrelló una avioneta Satena HK4709 y murieron 15 personas.

La avioneta había partido de Cúcuta y se dirigía al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero minutos antes de aterrizar perdió contacto con la base. La última comunicación se registró a las 11:54.

Después de varias horas sin novedades, se activó un operativo de búsqueda en el que participaron aeronaves militares y civiles. Finalmente, la avioneta fue encontrada en un lugar de difícil acceso, lo que requirió tareas de rescate.

A bordo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, pero lamentablemente no hubo ningún sobreviviente. Entre las personas fallecidas fueron identificados el capitán Daniel Vanegas, el copiloto José de la Vega, el candidato al Congreso Carlos Salcedo, el representante de la Cámara Diógenes Quintero y su asistente, Natalia Acosta Salcedo.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. El país completo aguarda por respuestas, tras la gran conmoción que generó la noticia de semejante tragedia en la comunidad.