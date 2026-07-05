Un instructor de vuelo cayó de su avioneta durante una clase y su joven estudiante logró aterrizarla

Se desconocen los motivos que ocasionaron la caída del hombre.

Una inusual tragedia aérea ocurrió este sábado en Córdoba, cuando un instructor de vuelo de 42 años cayó de su avioneta durante una clase y su alumna de 22 años logró aterrizarla por sus propios medios. Horas más tarde, encontraron el cuerpo sin vida del hombre en una zona rural cercana.

Medios locales informaron que la aeronave había despegado desde Coronel Olmedo, una localidad ubicada en las afueras de la capital cordobesa, para un vuelo de práctica.

Por motivos que se desconocen, mientras sobrevolaban una zona rural de Toledo, en el departamento Río Segundo, el instructor cayó de la avioneta y fue hallado muerto.

A partir de las indicaciones de la joven, lograron encontrar a la víctima.

Luego del incidente, la alumna que viajaba a bordo del pequeño avión, que según las primeras versiones era quien pilotaba la aeronave, logró aterrizar y dio aviso a las autoridades.

Alrededor de las 18, personal policial de la Patrulla Rural Centro acudió al lugar y, siguiendo las indicaciones de la joven, llevaron a cabo un rastrillaje que les permitió encontrar a la víctima.

La fiscalía a cargo del caso investiga las declaraciones de la mujer que aterrizó la avioneta y advirtió lo sucedido. Por el momento, no se informó en qué contexto se produjo el suceso ni los motivos que derivaron en la caída del hombre.