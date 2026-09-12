Entró a robar a una escuela y lo encontraron tirado en un pasillo: se hizo el dormido

Un hombre de 41 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado dentro de una escuela del barrio Villa Primera. La Policía llegó al establecimiento luego de que se activara una alarma por un posible ingreso y lo encontró tirado en uno de los pasillos.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en el colegio Alfred Nobel, ubicado en avenida Libertad al 6000. Personal del Comando de Patrullas Norte recorrió primero el exterior y luego ingresó junto a un trabajador de mantenimiento que tenía las llaves. En uno de los pasillos encontraron al hombre, quien habría intentado simular que estaba dormido.

Durante la recorrida, los efectivos de la Comisaría 4ta encontraron una ventana forzada y cuatro televisores que habían sido retirados de sus soportes. Tres estaban colocados sobre un pupitre y otro en el piso. También hallaron dos parlantes de gran tamaño en otro sector de la escuela.

Además, el kiosco del establecimiento presentaba daños en una de sus ventanas y había mercadería esparcida en el exterior. La responsable de la institución reconoció los televisores y confirmó que habitualmente estaban instalados en las aulas.

El hombre quedó detenido por tentativa de robo agravado por escalamiento y fue trasladado a Tribunales por disposición de la Fiscalía de Flagrancia.