Persecución en el norte de Mar del Plata: hacía maniobras imprudentes en una moto sin patente y agredió a los agentes

Le formaron una causa por Atentado y Resistencia a la Autoridad, y luego recuperó su libertad.

Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) aprehendió en la tarde de este lunes a un motociclista que intentó evadir un control y se dio a la fuga en la zona norte de Mar del Plata.

El hecho ocurrió durante recorridas preventivas de las autoridades, quienes trataron de interceptar al sujeto que se trasladaba en una motocicleta Honda XR 300 sin patente y realizaba maniobras peligrosas.

El joven de 24 años fue aprehendido por personal de Perfectura Naval Argentina (PNA).

Al ser informado de que el rodado sería secuestrado por falta de documentación, el joven de 24 años escapó y se dio inicio a una persecución, hasta que fue alcanzado en la avenida Coelho Meyrelles y Pedroni, en El Grosellar.

Una vez que fue atrapado, tuvo intenciones de agredir a los agentes y finalmente fue aprehendido. Además, su vehículo quedó secuestrado por infracción a la Ley de Tránsito.

En el episodio intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de causa por Atentado y Resistencia a la Autoridad y la posterior libertad del imputado, conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal (CPP).